"Sei una m...", "Kompagna sfigata": lite tra Asia Argento e Salvini

Asia Argento (Fotogramma)

Botta e risposta al vetriolo tra Asia Argento e Matteo Salvini. Ieri su Twitter l'attrice ha attaccato il leader del Carroccio che nel giorno della Liberazione aveva postato un articolo sulle intercettazioni tra i due nigeriani coinvolti nell'omicidio di Pamela Mastropietro. "Personcine per bene - commentava Salvini - ecco da chi occorre liberare l'Italia".

Immediata la replica di Asia Argento, che sempre via Twitter ha risposto al leader leghista lanciando l'hashtag "#salvinimmerda" assieme alle immagini di due lapidi in memoria dei partigiani ignoti. A stretto giro la controreplica di Salvini: "La delicatezza della 'democratica' kompagna - ha scritto su Fb -. Che sfigata è Asia Argento??"

In pochi minuti il botta e risposta ha fatto il giro del web, raccogliendo diversi commenti da parte degli utenti. "Quella non sa più cosa inventare per attirare un po' di attenzione su di sé" scrive Elettra, mentre Ilaria rincara la dose: "Povera Asia, non deve essere bello vivere all'ombra di tuo padre. Tu non hai ereditato neanche un briciolo del suo talento. Prima di insultare chi sta lavorando per il nostro paese, magari trovatene uno di lavoro vero".

E ancora: "Io personalmente non la prenderei proprio in considerazione - scrive qualcuno - una fallita sia come donna sia come attrice, scandalosa! Se non fosse per suo padre nessuno l'avrebbe fatta lavorare". Altri, invece, prendono le parti dell'attrice: "Grandissima Asia" cinguetta un utente, "Ti stimo" scrive qualcun altro, e poi: "brava Asia, tieni duro, contro i nuovi fascisti ed intolleranti. Siamo con te".