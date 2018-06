Trova due aghi nella mozzarella

(Fotogramma)

Una studentessa 23enne, originaria della Puglia, ha trovato in una mozzarella due aghi per cucire. La sgradita scoperta è avvenuta ieri sera nella sua abitazione in via Pier Capponi a Firenze mentre si apprestava a cenare. La giovane ha acquistato la mozzarella al supermercato Esselunga della vicina via Masaccio.

La studentessa ha avvisato i carabinieri della stazione di Campo di Marte, che si sono recati nell'appartamento per i rilievi. Il lotto a marchio Mukki, che comprendeva 3.840 mozzarelle, prodotte da terzisti, sono state ritirate dal commercio: di queste, 600 erano state distribuite alla catena Esselunga che ha già provveduto a ritirarle. Le restanti 3.240, distribuite ad altri rivenditori, sono state richiamate.

La confezione della mozzarella acquistata dalla 23enne non presentava buchi.