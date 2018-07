Roma, bus in fiamme vicino all'università

(Vigili del Fuoco)

Un autobus Atac in fiamme in viale Regina Elena, all'incrocio con viale dell'Università, a Roma. I Vigili del Fuoco, con una squadra, sono intervenuti verso le 12:30 per spegnere l'incendio, divampato nella parte posteriore dell'autobus, evitando così il propagarsi delle fiamme.

Sul posto il personale Atac aveva iniziato l'opera di spegnimento con estintori a polvere. Al termine dell'intervento non risultano feriti o intossicati.