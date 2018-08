Caso Brizzi, parlano 'Le Iene'

Fausto Brizzi (FOTOGRAMMA/IPA)

Se Fausto Brizzi "davvero ritiene di aver agito nella totale trasparenza e onestà, denunci 'Le Iene', pretenda di essere risarcito da noi, non da chi non ha i mezzi né la forza per rispondere alla sua aggressione. Siamo pronti a portare davanti a un tribunale le dettagliate testimonianze che abbiamo raccolto". Lo afferma Davide Parenti, ideatore de 'Le Iene', il programma di Italia 1 che ha sollevato il caso.

"Come riportano i giornali, Fausto Brizzi minaccia di rivalersi sulle ragazze che lo hanno accusato chiedendo un risarcimento per i danni subiti" scrive Parenti sul sito de 'Le Iene', aggiungendo: "Dalla fine di settembre riprenderemo a fare il nostro lavoro e ad approfondire di nuovo la questione".