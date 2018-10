Roma allagata, auto in trappola

(Foto Fotogramma)

Bomba d'acqua ieri sera sulla Capitale. Le piogge hanno provocato allagamenti e disagi in diverse zone della città. In particolare i vigili del fuoco del Comando di Roma sono intervenuti in via Tiburtina, via Collatina e Via Prenestina, dove si sono allagati i sottopassi. Diversi automobilisti sono rimasti bloccati con le auto nell'acqua e sono stati soccorsi dai sommozzatori. Altri allagamenti si sono registrati all'interno di negozi posti al piano stradale e in terrazzi condominiali. Numerosi anche gli interventi per alberi e rami pericolanti.

"Questa notte si è abbattuto su Roma un violento temporale con forti grandinate che ha causato diversi allagamenti in alcuni quartieri della Capitale, in particolare nel quadrante est", scrive su Facebook la sindaca Virginia Raggi. "Siamo subito intervenuti con volontari, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Polizia Locale, e squadre del Simu e dell'Ama. Abbiamo prontamente riunito il COC, Centro Operativo Comunale, per coordinare al meglio le operazioni. Ringrazio tutte le squadre che questa notte lavoreranno senza sosta sul territorio per ripristinare più velocemente possibile la normalità. Ci scusiamo sin d'ora per i disagi", ha concluso.