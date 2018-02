Esplode palazzina a Leicester: 5 morti

Foto di repertorio (Xinhua)

E' salito a cinque morti il bilancio delle vittime dell'esplosione e del successivo incendio che a Leicester, in Inghilterra, ha distrutto un supermarket e un piccolo appartamento nella tarda serata di domenica. Altre 5 persone sono rimaste ferite, mentre non è escluso che vi siano altre persone disperse.

L'opera delle squadre di soccorso si è interrotta nel pomeriggio, per il timore del possibile crollo dell'edificio adiacente, ma i lavori riprenderanno in giornata. Le autorità, pur rimanendo ignota la causa dell'esplosione, hanno per il momento escluso la matrice terroristica.