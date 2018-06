Trump firma, stop a separazione bimbi

(Foto Afp)

Come da lui stesso anticipato, il presidente americano Donald Trump ha firmato l'ordine esecutivo per tenere unite le famiglie di migranti che varcano illegalmente il confine tra Stati Uniti e Messico. Trump ha firmato l'ordine nello Studio ovale della Casa Bianca prima di partire per Duluth, in Minnesota, con al fianco il vice presidente Mike Pence e la segretaria alla Sicurezza interna Kirstjen Nielsen.

"Avremo confini molto forti e terremo insieme le famiglie", ha detto Trump, firmando il testo e assicurando che "non gli piace vedere" le famiglie divise. "Avremo molta gente felice", ha aggiunto il presidente, secondo il quale "la tolleranza zero" nei confronti dell'immigrazione illegale continuerà.

"Dobbiamo essere rigorosi al confine, ma dobbiamo anche avere compassione", aveva detto poco prima della firma. "Se si è deboli, nel paese entrano milioni di persone. Se sei duro, non hai cuore. E' dilemma complesso", aveva affermato ancora il presidente.

Il Pentagono deve "prendere tutte le misure legali a disposizione per fornire" al segretario per la Sicurezza interna "ogni struttura esistenza disponibile per ospitare le famiglie di migranti" e, "se necessario e coerentemente con la legge, costruirà tali strutture". E' quanto si legge nell'ordine esecutivo firmato da Trump.