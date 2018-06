Slovenia, corpo ritrovato è di Davide Maran

(Facebook /Davide Maran)

E' di Davide Maran, lo studente italiano scomparso a marzo, il corpo ritrovato martedì in un torrente a Vevce, nei pressi di Lubiana. Lo ha confermato l'autopsia disposta dal magistrato, effettuata dopo il ritrovamento del cadavere. Secondo quanto riporta il sito del quotidiano Delo, sul corpo non erano presenti segni di violenza. Maran 26 anni, originario della provincia di Ferrara, si trovava in Slovenia per motivi di studio.