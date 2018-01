"Andate a pijarlo...", bufera su sindaca leghista

(post Facebook Cristina Bertuletti)

Nel 2016 era salita agli onori della cronaca per aver auspicato la reincarnazione del Duce e augurato la morte alla segretaria della Cisl Annamaria Furlan. Ora Cristina Bertuletti, la sindaca leghista di Gazzada Schianno (Varese), torna a sollevare un polverone di polemiche con un nuovo post sui social pubblicato nel giorno dedicato al ricordo delle vittime della Shoah. "Visto che è il giorno della memoria, ricordate d'andare a pijarlo n'c...", ha scritto la prima cittadina su Facebook, suscitando l'indignazione dell'Arcigay e dell'Anpi di Varese, che ne hanno subito chiesto le dimissioni.

"L'associazione ritiene tale frase non solo dal vago sapore omofobo, ma gravissima e offensiva della memoria di tutte le vittime dell'olocausto, pubblicata proprio nella giornata che le commemora", scrive l'Arcigay di Varese. "Chiediamo che la sindaca si dimetta da una carica che non è degna di rappresentare - ha dichiarato il presidente dell'associazione Giovanni Boschini - Non è concepibile avere così poco rispetto per le vittime in una ricorrenza così importante".