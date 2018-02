Ecco i programmi elettorali

(Fotogramma)

Disoccupazione, migranti, agevolazioni fiscali e abolizione della Legge Fornero. E ancora, misure a sostegno della famiglia, introduzione della pensione di cittadinanza e riduzione delle tasse. Sono questi alcuni dei temi che hanno infiammato il dibattito politico delle ultime settimane in vista delle elezioni del 4 marzo. Ma cosa prevedono i programmi elettorali dei principali partiti? Vediamo, nel dettaglio, quali sono i punti chiave dei programmi politici stilati da M5S, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Pd, Lega e Leu.

M5S - Ci sono i tagli agli sprechi e ai costi della politica, l'introduzione della pensione di cittadinanza, l'abolizione di "400 leggi inutili" ed il superamento della Legge Fornero e della cosiddetta Buona Scuola tra i "20 punti per la qualità della vita degli italiani" contenuti nel programma di governo del MoVimento 5 Stelle. ECCO IL TESTO

FORZA ITALIA/FRATELLI D'ITALIA/LEGA - Meno tasse e meno vincoli dall'Europa, ma anche più sostegno alla famiglia e più sicurezza per tutti. Sono alcuni dei 10 punti contenuti nel programma elettorale della coalizione di centrodestra, composta da Forza Italia, Lega Nord, Fratelli d'Italia e Noi con l'Italia. ECCO IL TESTO

PD - "Per ogni euro investito in sicurezza, un euro andrà investito in cultura". E' quanto si legge sul programma elettorale del Partito Democratico che prevede, tra le altre cose, tagliare le tasse alle famiglie, introdurre il salario minimo garantito per tutti e investire in infrastrutture e "grandi opere" come la banda larga e l'alta velocità ferroviaria. ECCO IL TESTO

LEU - Dignità e diritti per tutti i lavoratori, un "Grande Piano Verde" per la tutela ambientale e la "conversione ecologica dell'economia" e una distribuzione più equa del carico fiscale. E ancora, un welfare universale, un turismo sostenibile e delle politiche attive di pace e disarmo sono tra gli obiettivi contenuti nel programma elettorale di Liberi e Uguali. ECCO IL TESTO