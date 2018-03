Incubo stalker per Lara Comi

Lara Comi (Fotogramma)

"Non so più cosa fare". Lara Comi, eurodeputato di Forza Italia, si sfoga così su Facebook parlando dello stalker che la perseguita da tempo. L'incubo va avanti per l'europarlamentare azzurra.

"Viola il provvedimento di non avvicinamento! Due mesi in carcere e poi libero. Continua nonostante gli arresti domiciliari!", scrive in un post Comi.

"Non so più cosa fare e cosa dire!! Però - sottolinea - so bene quanto tutti voi mi siete stati vicino. Grazie per il sostegno! Continuerò questa battaglia - promette - perché le donne devono sentirsi ed essere libere".