Salvini: "M5S rispetti programma"

"Sono fiducioso" sulla formazione del governo, "abbiamo già fatto un lavoro che non è mai stato fatto nella storia della Repubblica italiana, ossia definire un programma punto per punto da rispettare mese per mese. E se qualcuno non rispetterà questo programma, salta tutto". Questo il monito del leader della Lega, Matteo Salvini, lanciato ieri nel corso di una visita a uno dei gazebo allestiti a Milano per consultare la base leghista sul contratto di governo con i Cinquestelle.

I temi più richiesti dagli elettori della Lega "sono quelli sulla sicurezza, sull’immigrazione, sulla legittima difesa, da subito una riduzione fiscale, da subito la chiusura delle liti con Equitalia, da subito la revisione della legge Fornero. Si possono fare tante cose. Spero che nessuno in Europa e in Italia ci metta i bastoni fra le ruote", ha aggiunto.