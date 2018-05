Conte incontra Bankitalia, spread a 200

(FOTOGRAMMA)

Il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte ha incontrato il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco. Il colloquio è durato un'ora e mezza. Conte è poi andato via in taxi, così come era arrivato, entrando direttamente a palazzo Koch, dall’ingresso principale di via Nazionale.

Ora - come già aveva fatto sapere - il professore si dedicherà al lavoro per la composizione della squadra di governo. Come rivelano fonti M5S, si terrà a Montecitorio un incontro tra Conte, il capo politico del M5S Luigi Di Maio e il segretario della Lega Matteo Salvini.

APPUNTAMENTI - L'agenda del premier incaricato continua ad essere ricca di appuntamenti per arrivare ad "una proposta da sottoporre al presidente della Repubblica", ha fatto sapere nelle ultime ore.

SPREAD - Intanto, a Milano pesano le incertezze legate alla formazione del governo: Piazza Affari scambia negativa nelle prime battute della seduta, in controtendenza rispetto al resto d'Europa. Il Ftse Mib segna un calo dello 0,34% appesantita dai titoli del comparto bancario e dalle utility, mentre lo spread Btp-Bund decennali supera quota 200 punti.