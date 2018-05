Salvini: "Mi piacerebbe ricandidare Savona"

Fotogramma

“Nel contratto non c’è l’uscita dall’Europa o dall’euro, ma la ridiscussione delle regole europee. Non saremmo andati in Europa a fare casino ma a dire: siamo l’Italia”. Così Matteo Salvini, segretario della Lega, poco fa ai microfoni di Giorgio Zanchini a Radio anch’io su Rai Radio1 annunciando che gli "piacerebbe ricandidare Savona” nel prossimo governo.

Sulla legge elettorale, aggiunge, “o la lista o la coalizione, per me va bene qualsiasi legge elettorale, però chi prende un voto in più prende la maggioranza. Con chi ci alleeremo? Dipenderà dai programmi. Ci alleeremo con chi vuole riformare le direttive sulle banche, sulla Bolkenstein, sull’immigrazione, sulle politiche della Bce.