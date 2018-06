Conte: Da noi cambiamento radicale /Live

Conte al Senato (Adnkronos)

"Assumo questo compito con umiltà e determinazione, consapevole dei miei limiti, ma anche con l'abnegazione di chi comprende il peso delle responsabilità affidatemi. Non sono spinto da nient'altro che da spirito servizio". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo in Aula al Senato per la fiducia.

"Ci presentiamo in quest'Aula per chiedere la fiducia non solo per una squadra di governo, ma - ha sottolineato - per un progetto per il cambiamento dell'Italia tutta". "Desidero innanzi tutto rivolgere un saluto al Presidente della Repubblica, che rappresenta l'unità nazionale e che - ha ricordato - ha accompagnato le prime, non facili, fasi di formazione di questo governo".

Parlando di immigrazione, il presidente del Consiglio ha promesso: "Metteremo fine al business dell'immigrazione, cresciuto a dismisura sotto il mantello di una finta solidarietà".

Conte parla in aula a palazzo Madama, con a fianco i due vice premier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Ai banchi del governo, l'esecutivo al completo. Fra i ministri domina il grigio, tranne la ministra della Salute Giulia Grillo, in completo rosa. L'aula, presieduta da Elisabetta Alberti Casellati, presenta qualche scranno vuoto nel centrodestra e assiste attenta alle dichiarazioni del premier, compreso l'ex segretario del Pd Matteo Renzi.

Dopo le dichiarazioni programmatiche seguiranno la discussione generale e il voto di fiducia di Palazzo Madama. L'esito del voto, con la 'chiama' dei senatori che potrebbe iniziare attorno alle 19, è atteso per le 20. Arrivando al Senato, il presidente del Consiglio ha detto: "Sono ottimista, emozionato certo. E' un momento importante, per me ma lo è più in generale per il Paese".