Boldrini e il volo Alitalia: "Voi cosa fareste?"

LAURA BOLDRINI (FOTOGRAMMA)

Come vi sentireste se, per offendere gratuitamente, vi dessero dell'handicappato? E' quanto domanda l'ex presidente della Camera e deputata di Leu, Laura Boldrini, che torna a smentire e a bollare come 'totalmente falso' di aver sottratto un posto in aereo a un disabile. "Pensate di trovarvi in questa situazione: prendete un biglietto aereo per andare al processo nei confronti di chi vi ha augurato lo stupro 'per farvi tornare il sorriso'. Come farebbero tutti - scrive -, vi sedete nel posto che la compagnia aerea vi ha assegnato dopo aver fatto il check-in online".

"Un passeggero, però, dopo qualche ora, inventa di sana pianta la storia che voi avete occupato il sedile che spettava a lui. Parla con la stampa - aggiunge Boldrini - e alcuni giornali, senza nemmeno chiamarvi per avere la vostra versione, cominciano a diffamarvi diffondendo la menzogna di aver occupato un posto riservato a un disabile. Ora pensate di avere davvero un fratello disabile con il quale siete cresciuti e di cui vi prendete cura".



"E immaginate cosa si provi a leggere centinaia di commenti infamanti - prosegue Boldrini - sotto il profilo Facebook della vice presidente del Senato Paola Taverna, la quale vi espone alla gogna mediatica con la stessa accusa di Dagospia, Libero, Il Giornale e Il Tempo che, nonostante la mia smentita, hanno rincarato la dose con ulteriori bugie".



"Commenti di gente che vi da della 'handicappata' pensando, così, di insultarvi. Pensate per un attimo come potreste sentirvi, rifletteteci e poi rispondete alla domanda che sto per farvi perché voglio un vostro parere prima di prendere le mie decisioni. Se capitasse a voi quello che è successo a me - domanda la deputata di Leu -, cosa fareste?".