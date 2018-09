Salvini nega pressioni su Panama

(Fotogramma)

"Non so neanche che prefisso ha Panama". Risponde così il ministro dell'Interno Matteo Salvini, ospite nella prima puntata della stagione di 'Non è l'Arena' su La7, alla domanda sulla denuncia di Sos Méditerranée e Medici Senza Frontiere su eventuali pressioni fatte dal governo italiano su Panama per fermare la nave Aquarius. "Qualcuno - afferma ancora Salvini - vuole fare il furbo". E in tema di migranti Salvini annuncia: "Domani finalmente il decreto sicurezza e immigrazione arriva sul tavolo del Cdm".

Il ministro e vicepremier torna poi sulla bufera dell'audio di Rocco Casalino: "Ci sono toni un po' forti", afferma, "ma questo è un governo nuovo e diverso, quindi tanti amici nelle stanze che contano dei poteri forti non ce li abbiamo perché siamo liberi, ma dobbiamo essere noi ministri ad essere coerenti e convincenti, non abbiamo bisogno di minacciare tizio o caio, abbiamo promesso alcune cose che abbiamo promesso al paese è un dovere morale. E se qualcuno rema contro, lo fa invano".