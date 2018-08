Wild Seo Magazine si rinnova: nuova grafica e contenuti per la prima rivista dedicata a seo e web marketing

Wild Seo Magazine si rinnova

Roma, 30 Agosto 2018. Grandi novità in arrivo in casa Wild Seo Magazine. La prima e unica rivista cartacea dedicata al mondo della Seo e del Web Marketing si rinnova completamente con una grafica giovane e accattivante e tanti nuovi contenuti per tutti gli appassionati del settore.

A distanza di appena 20 mesi dalla sua nascita Wild Seo Magazine è diventata un punto di riferimento assoluto nel mondo del web marketing. Ad oggi, infatti, questo semestrale di approfondimento ha raggiunto una tiratura di circa 2500 copie e un riscontro senza precedenti.

Stefano Schirru, seo specialist e ideatore di Wild Seo Magazine, si dichiara molto soddisfatto della nuova versione della rivista “Dopo circa 3 mesi di lavorazione siamo riusciti a trovare una nostra identità, un “vestito” che rendesse giustizia alla qualità dei contenuti prodotti. Siamo partiti un anno e mezzo fa spedendo 50 copie della nostra rivista. Ad oggi siamo arrivati ad una tiratura di oltre 2500 copie ed era arrivato il momento di fare il salto di qualità sotto tutti i punti di vista ma, soprattutto, da quello relativo alla veste grafica del magazine. Direi che ci siamo riusciti!”.

Il magazine, che ad oggi raggiunge tutte le principali web agency italiane, i professionisti della seo e del web marketing ma, anche, imprenditori, titolari di ecommerce e centri media, si è rinnovato anche nei contenuti grazie alle preziose interviste e agli approfondimenti realizzati dallo staff di Wild Seo.

Tanti anche gli argomenti trattati. Si va dal posizionamento sui motori di ricerca all’editoria online, passando per le campagne di advertising su Facebook e Google, il neuromarketing, le digital pr e la promozione di ecommerce.

Punto di forza, da sempre, di Wild Seo Magazine è il coinvolgimento di alcuni dei migliori professionisti del settore. Un aspetto, questo, fondamentale che ha permesso al progetto di offrire ai lettori punti di vista differenti e la possibilità di prendere spunti operativi interessanti frutto delle diverse esperienze di marketing.

Nonostante le novità Wild Seo Magazine continua a rimanere un progetto gratuito. Come ci tiene a sottolineare lo stesso Stefano Schirru “E’ fondamentale che un progetto come Wild Seo Magazine resti gratuito e liberamente accessibile a tutti. Ovviamente le difficoltà non sono poche ma grazie alle aziende che ci stanno supportando stiamo riuscendo ad ottenere risultati impensabili fino a qualche anno fa. Penso a realtà come financeAds, Seozoom e Graficashop (il cui fonder, Sandro Tempesta, è il bravissimo professionista che ha ridisegnato completamente il magazine), ma anche alla Img Solutions e alla Linkami Web. Per il prossimo anno, poi, abbiamo già altri contatti attivi con altre aziende del settore. Un aspetto fondamentale che ci darà modo di crescere ulteriormente, visto che puntiamo a raddoppiare la tiratura entro il prossimo anno”.

Un obiettivo ambizioso che ha dato vita al progetto Wild Seo a cui si affiancano, oltre al magazine cartaceo, anche una piattaforma premium per i contenuti digitali, la gamma di servizi già offerti tramite la Img Solutions ai brand e alle PMI e la formazione (in aula e online).

A tutto questo si aggiunge il progetto di un grande evento. “Stiamo studiando di realizzare un grande evento nel corso del 2019, una sorta di grande festa per i 3 anni di Wild Seo Magazine a cui parteciperanno tutti i rappresentati delle realtà italiane del settore. Al momento siamo ancora in fase “embrionale” ma ce la stiamo mettendo tutta per realizzare qualcosa di unico che non si è mai visto in Italia!”

Sito Web Wild Seo Magazine: https://wildseomagazine.it/

Wild Seo: https://www.wildseo.it/

Comunicato a cura di: Ufficio Stampa Img Solutions srl