E' morta Dolores O'Riordan, voce dei Cranberries

(Afp)

E' morta a Londra la cantautrice, musicista e attrice irlandese Dolores O'Riordan. Lo riferisce il sito dell''Irish Times'. L'artista, che era cantante e chitarrista dei Cranberries, si trovava nella capitale britannica per una breve sessione di registrazione.

Secondo quanto riporta il sito del quotidiano irlandese, l'addetto stampa della O'Riordan ha detto che i familiari sono "devastati dalla notizia" e chiedono il rispetto della privacy.

La polizia di Westminster, stando a quanto riferiscono alcuni media britannici, ha detto di aver ricevuto una chiamata intorno alle 9:05 ora locale da un hotel di Park Lane dove "una donna intorno ai 45 anni è stata trovata morta".

La cantante lascia tre figli, Taylor Baxter, Molly Leigh e Dakota Rain, avuti dall'ex marito Don Burton dal quale si era separata nel 2014.

Era nata a Limerick, in Irlanda, il 6 settembre del 1971, ed era la più giovane di sette figli. Era entrata a far parte dei Cranberries nel 1990. Dopo lo scioglimento della band nel 2003 e una sua breve carriera da solista, nel 2009 i Cranberries tornano insieme. O'Riordan ha anche duettato con Luciano Pavarotti e con Giuliano Sangiorgi, frontman dei Negramaro.

L'anno scorso la band aveva pubblicato 'Something Else', ma era stata costretta a cancellare le date del tour in Europa e Nord America a causa della cattiva salute di O'Riordan. L'ultimo post della cantante sul profilo Facebook della band è del 20 dicembre scorso: "Ciao a tutti, sono Dolores. Sto bene! Ho fatto il mio primo giro di concerti durante il fine settimana, ho suonato alcune canzoni alla festa annuale del personale di Billboard a New York. Ci è piaciuto davvero! Buon Natale a tutti i nostri fan!! Xo".