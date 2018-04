Appello disperato per Nino Castelnuovo

(Foto da Wikipedia)

Nino Castelnuovo malato e depresso. La moglie chiede aiuto. "Nino Castelnuovo si trova in clinica perché ha da tanto tempo un problema agli occhi e ultimamente si è tanto aggravato". Lo ha reso noto la moglie, Cristina Di Nicola, ai microfoni de 'Il Sabato Italiano', il programma di Rai1, condotto da Eleonora Daniele. "Il suo desiderio è sempre stato lavorare nonostante il suo problema - ha aggiunto la Di Nicola -, ma negli anni è diventata una battaglia contro i mulini a vento... si è trovato molte porte sprangate, si è anche un po' depresso". La moglie ha raccontato ancora: "Abbiamo una rete familiare ridotta, (Nino, ndr) ha una sorella in Lombardia e un figlio che vive in Scozia. Quindi siamo rimasti soli, al di là di pochi amici che sono venuti a trovarlo".

Eleonora Daniele ha ricordato che al momento l'attore si trova in difficoltà economiche per il mancato arrivo dell'assegno di invalidità. "Ho seguito l'iter regolare, è stata riconosciuta una invalidità al 100 per cento, in prima battuta, ma non è stato riconosciuto l'assegno di accompagnamento. L'avvocato - ha spiegato la moglie di Castelnuovo - ci ha consigliato di fare ricorso. La commissione l'ha visitato nel marzo dell'anno scorso e ha riconosciuto l'indennità. Ci aspettavamo per gennaio, massimo febbraio, questo piccolo aiuto, con anche gli arretrati, ma c'è un ritardo e dobbiamo aspettare. Mi dispiace perché lui ha dato tanto alla cultura, allo spettacolo e agli amici, mi sembra un po' ingiusto". E ha concluso: "Nino lo conoscono tutti e può parlare anche attraverso di me e di chi lo conosce, ma ci sono tante persone che si trovano in difficoltà e non hanno aiuti. Faccio un appello alla classe politica, si interessasse un po' di più a questi problemi di vita vera".