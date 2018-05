"Io picchiata in metro", il racconto di Luxuria

(Foto Fotogramma)

Picchiata mentre era in metro. Rivelazione choc di Vladimir Luxuria. Ospite di Mattino 5 parlando, mentre si parlava di quanto accaduto nella Casa del Grande Fratello - le accuse di bullismo nei confronti della concorrente Aida Nizar da parte di Baye Dame espulso per questo dal reality - ha raccontato di quanto le è accaduto quando non era ancora famosa.

"Non l'ho mai detto. Una volta in metropolitana sono stata picchiata da alcuni ragazzi. Le botte che mi hanno dato mi hanno fatto molto male. Ma ancora di più mi ha fatto male vedere tutte quelle persone che stavano sedute e guardavano solo la prossima qual era".

"Io non ho mai pensato di trasformare questo odio che ho subito facendomi infettare. Non ho mai voluto restituire questo odio", ha sottolineato Luxuria.