Venier 'Signora della domenica'

Mara Venier torna 'Signora della Domenica' televisiva anche negli ascolti. La prima puntata della nuova 'Domenica In' da lei condotta ha ottenuto infatti 2.477.000 spettatori col 16.7% di share, nella prima parte in onda dalle 13.55 alle 15.57, e 2.142.000 spettatori col 16.5% di share, nella seconda parte in onda dalle 16.02 alle 17.31, battendo nettamente la concorrenza.

'Domenica Live', condotto da Barbara D'Urso su Canale 5, ha registrato 1.553.000 spettatori (share 10.2%) con la presentazione in onda dalle 13.58 alle 14.28, 1.651.000 (share 11.7%) con l’Attualità dalle 14.32 alle 17, 1.853.000 spettatori (share 15.3%) con le Storie dalle 17.04 alle 17.39, 1.862.000 spettatori (share 16%) dalle 17.44 alle 17.54, 1.978.000 spettatori (16.5%) dalle 17.59 alle 18.31 e 1.707.000 spettatori (13.7%) dalle 17.36 alle 18.45.

Durante il periodo di sovrapposizione tra i due programmi, 'Domenica In' ha ottenuto il 16,5% di share mentre 'Domenica Live' l'11,8%. Mara Venier ottiene inoltre oltre 4 punti di share in più rispetto all'esordio della 'Domenica In' dello scorso anno, quando la prima puntata condotta da Cristina e Benedetta Parodi ottenne 1.706.000 spettatori, con il 12.3% di share.