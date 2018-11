Asia Argento tra le braccia di Fabrizio Corona

"Ci siamo conosciuti per lavoro e quando ci siamo incontrati una chiacchierata di due minuti si è prolungata due ore. Quando parlavamo, senza alcuna barriera, ho colto un dolore che ci accomuna, forse perché entrambi arriviamo da un momento di sofferenza e forte ingiustizia. Spiritualmente ho visto dentro di lui qualcosa di rotto, che poi c'è anche dentro di me e, forse, vedere così la sua anima, mi ha portato ad abbracciarlo e ha fatto nascere una grande empatia". Lo racconta Asia Argento in una clamorosa un'intervista verità a Chi, in edicola da mercoledì 7 novembre, dove è fotografata insieme a Fabrizio Corona durante un pranzo tra baci appassionati e abbracci.

"Fabrizio è un ragazzo intelligente e se usasse questa dote per fare del bene potrebbe davvero creare qualcosa di grande. Il fatto è che lui davanti al bivio tra bene e male sceglie sempre la strada sbagliata... ma d'altronde, a lui come a me manca la saggezza di vita. Anche mia madre mi ha detto: 'Non fidarti di lui', però, che cosa devo fare? Ci dipingono come dannati, già vedo i titoli dei giornali 'ecco Bonnie&Clyde', ma in realtà siamo due anime buone, la nostra è solo rabbia. Ho vissuto gli ultimi mesi come un'eremita immersa nel dolore e se oggi ho trovato l'affetto in una persona che si chiama Fabrizio Corona, lasciatemi sognare in pace. Se dovesse tradire la mia fiducia? L'ho messo in conto, ma perde lui".

E la Argento riguardo alla sua esclusione da 'X Factor' commenta: "Dall'esterno è facile pensare 'tanto sono ricchi e famosi', ma io ho perso un lavoro. Mantengo da sola due figli, pago un mutuo, sto vivendo un periodo di insicurezza finanziaria. Non riesco a non pensare che dietro ci sia un 'movimento' contro di me che viene da lontano. Sky? Non ce l'ho con loro. Il mio sogno? Lavorare con Maria De Filippi".