Moda vs cancro seno

Borsa Kate, Vincavin

Si intitola 'Una borsa per la ricerca' l'iniziativa lanciata a Milano da Vicnavin, nuovo brand di borse promosso da Martina Frappi, designer di Jenì e fashion consultant per aziende di scarpe ed accessori, che mira a raccogliere fondi per contribuire a una borsa di studio destinata a un medico e ricercatore sostenuto da Fondazione Umberto Veronesi e facente parte del progetto Pink is Good, nato nel 2013 per combattere il tumore al seno e gli altri tumori femminili.

Il lancio del brand è patrocinato da 'The Best Shops' l'associazione interna alla Camera Italiana Buyer Moda che raggruppa i più esclusivi negozi multibrand italiani: sarà dunque distribuito solo nelle migliori boutiques nazionali che potranno visionare la collezione presso il nuovo showroom direzionale di Piazza S. Erasmo 7. Ambasciatrice del progetto è la borsa 'Kate' rosa come i colori di Pink is Good.