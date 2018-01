Benzina e diesel, scattano i rincari

(Fotogramma)

Dopo quattro giorni di quiete, i prezzi dei carburanti tornano a salire, sotto la spinta degli aumenti delle quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo, con il Brent che ieri ha toccato nuovi massimi da giugno 2015 e con l'euro sempre sopra 1,20 sul dollaro. Per i prezzi dei carburanti alla pompa siamo sui livelli massimi da luglio-agosto 2015. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Le medie dei prezzi rilevati dall'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico mostrano la benzina self service a 1,553 euro/litro (+1 millesimo, pompe bianche 1,526), diesel a 1,417 euro/litro (+1 millesimo, pompe bianche 1,394). Gpl a 0,659 euro/litro (invariato, pompe bianche 0,646), metano a 0,963 euro/kg (invariato, pompe bianche 0,952).