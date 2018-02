Starbucks assume: al via selezioni a Milano

(Afp)

AAA cercasi baristi ed "esperti del caffè". Al via le selezioni Starbucks in vista dell'apertura dello store di Milano, prima città italiana coinvolta nello sbarco della multinazionale in Italia. "Milano rappresenta un'opportunità incredibile di condividere la nostra passione per il caffè artigianale - si legge sul sito della catena di Seattle - La Starbucks Reserve Roastery di Milano è un centro di eccellenza per la torrefazione, la preparazione e il servizio del caffè. Non esiste luogo migliore per dimostrare le tue capacità e continuare la tua carriera sviluppando la passione per il caffè". Le candidature per lavorare nella sede lombarda, che aprirà i battenti nel prossimo autunno, possono essere presentate tramite il sito del gruppo 'Starbucks Reserve Roastery', nella sezione 'careers'. Tra i profili richiesti quello di barista (full time o part time), di bartender e di 'associate manager', per i quali è necessario presentare domanda entro il 28 febbraio, ad eccezione dell'ultima posizione, in scadenza il 13 febbraio.