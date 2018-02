La delegazione dell'Europarlamento in missione ad Amsterdam chiederà chiarimenti anche sui costi previsti per l'affitto delle sedi individuate dalle autorità olandesi per l'Ema, spiega l'eurodeputato Giovanni La Via, che guida la missione, prima di entrare nello Spark Building, la sede provvisoria nella zona di Sloterdijk, a nordovest del centro cittadino.