Bankitalia: "Destino Italia è quello dell'Europa"

"Il destino dell'Italia è quello dell'Europa" ma quella del nostro Paese "deve essere una presenza autorevole nel dibattito sulla ridefinizione degli assetti normativi e istituzionali dell'Ue, presenza ancora più importante nell'attuale fase di grandi trasformazioni sociali, economiche e finanziarie". A sottolinearlo è il governatore di Bankitalia Ignazio Visco nelle Considerazioni Finali lette all'Assemblea annuale.

"E' a tutti evidente la delicatezza e la straordinarietà del momento che stiamo vivendo - ha poi aggiunto - Se è auspicabile che siano definiti con chiarezza e lungimiranza gli obiettivi e i progetti delle diverse forze politiche non sarebbe saggio ignorare le compatibilità finanziarie". "E non per rigidità a livello europeo o minacce speculative ma perché le nostre azioni, i nostri programmi forniscono i segnali che orientano l'allocazione delle risorse a livello nazionale e globale", ha sottolineato.

"Non sono le regole europee il nostro vincolo, è la logica economica", ha quindi ribadito Visco ricordando come a questa logica "è strettamente connesso l'obbligo, che tutti abbiamo, di non compromettere il futuro delle prossime generazioni: accrescere il debito vuol dire accollare loro quello che oggi non si vuole pagare".