Mercedes-Benz richiama 238mila auto diesel

(Fotogramma)

Il gigante automobilistico tedesco Daimler richiamerà 238.000 automobili Mercedes-Benz in Germania per l'uso di dispositivi non autorizzati per superare i test delle emissioni diesel. L'Autorità di trasporto tedesca ha trovato 774.000 automobili Mercedes-Benz con il software non autorizzato per limitare le emissioni di ossidi di azoto. Ma la compagnia non ha ammesso l'errore.

La maggior parte delle auto da richiamare sono i modelli GLC berlina sportiva, furgoni Vito e berlina C-Class. Daimler ha detto che collaborerà con le autorità che non hanno addebitato alcuna multa.

L'altra casa automobilistica tedesca, Volkswagen, aveva accettato di pagare 4,3 miliardi di dollari di multa e un massiccio richiamo di 500 mila veicoli negli Stati Uniti dopo aver installato dispositivi di riduzione delle emissioni nei loro veicoli. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente degli Stati Uniti aveva scoperto nel 2015 che le emissioni reali di NOx erano più di 40 volte in situazioni reali. In precedenza, a febbraio, BMW ha richiamato 12.000 veicoli diesel e Porsche ha richiamato 60.000 veicoli a maggio.