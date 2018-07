Italiaonline lancia Iol Audience Custom

Italiaonline lancia un nuovo prodotto, Iol Audience Custom, un'offerta di media planning per le piccole e medie imprese. Il prodotto, una nuova versione di Iol Audience, permette di costruire un'audience personalizzata per le pmi su cui effettuare campagne di marketing e remarketing. Le pmi, ha spiegato Antonio Converti, amministratore delegato di Italiaonline, nel corso della presentazione del nuovo prodotto, "rappresentano un mercato vasto quanto ancora poco esplorato e supportato. Abbiamo quindi ritenuto di dover coprire un'esigenza delle imprese che hanno bisogno di media planning di profilo più evoluto, ma non hanno le competenze adeguate".

Le piccole e medie imprese, ha continuato Converti, sono "il potenziale mercato o la platea di clienti più interessanti per noi. In questa platea abbiamo una market share del 7%, quindi ci poniamo l'obiettivo di una crescita sostanziale". Con Iol Audience Custom "generiamo la miglior audience possibile e diamo l'opportunità alle medie e piccole imprese di accedere a prodotti prima riservati solo alle grandi realtà. Con Iol Audience Custom facciamo per le pmi quello che un grande media planner come ad esempio Wpp fa per un grande brand", ha aggiunto.

Carlo Meglio, chief Development and Innovation officer di Italiaonline, ha sottolineato che con Iol Audience Custom "siamo in grado di fornire ai nostri clienti un servizio chiavi in mano che consente di targettizzare la pubblicità su Google, su Facebook, su Bing e sul network Italiaonline solo a quegli utenti che abbiano dimostrato una reale intenzione di acquisto rispetto a quel prodotto o servizio". E per Ivan Ranza, chief commercial officer B.U. Sme & Media agency, "abbiamo sviluppato una tecnologia che permette alle aziende con budget pubblicitari più piccoli di accedere a tecnologie che prima erano riservate soltanto ai grandi clienti. Abbiamo un po' democratizzato la tecnologia pubblicitaria, con un obiettivo di dare più opportunità ai nostri clienti".

Il nuovo prodotto, ha continuato Meglio, "è la naturale evoluzione della nostra offerta di digital advertising, perché consente di coniugare la ricchezza, la qualità, la freschezza dei dati dell'audience di Italiaonline con l'esigenza delle pmi italiane di indirizzare i propri messaggi pubblicitari a utenti realmente interessati ai loro prodotti e servizi ovunque essi si trovino su internet, come siti, motori di ricerca e social network. L'offerta è gestita dal nostro centro di eccellenza di digital marketing Moqu Adv a Firenze".

Con il nuovo prodotto Italiaonline, si spiega dal gruppo, "assicura in qualsiasi momento un bacino di utenti sempre aggiornato per le imprese clienti che vogliano avviare campagne online. Infatti Italiaonline è in grado di selezionare e profilare per intenzioni di acquisto i visitatori delle sue property". Con il nuovo prodotto è "possibile raggiungere con campagne di digital advertising a elevato tasso di conversione, un gruppo di clienti che in rete ha dimostrato interesse almeno una volta per i prodotti e servizi dell'azienda cliente". Un servizio che l'azienda può offrire per la disponibilità di dati derivanti dall'utilizzo dei servizi dell'azienda, fra cui Libero Mail, e le directory Paginegialle.it, Paginebianche.it e Pgcasa.it.

Quando l'utente cerca un servizio o prodotto in particolare e transita dai portali Italiaonline, troverà ogni volta che naviga, anche visitando altri siti, motori di ricerca e social network, l'annuncio del prodotto o servizio oggetto della sua ricerca iniziale. Con Iol Audience Custom Italiaonline costruisce un database in cui viene tracciato in modo anonimo ogni passaggio dell'utente in ognuno dei siti o applicazioni del bacino di audience. Cosa che permette il retargeting, il raggiungimento dell'utente più volte in diversi luoghi con lo stesso messaggio.