Boeri contro Di Maio: "Perde contatto con crosta terrestre"

(Fotogramma)

''Affermare che le relazioni tecniche esprimono un giudizio politico significa perdere sempre più contatto con la crosta terrestre''. Lo afferma il presidente dell'Inps, Tito Boeri, in audizione nelle commissioni Finanze e Lavoro della Camera, in risposta alle dichiarazioni del ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, secondo cui la stima contenuta nella relazione tecnica che accompagna il dl dignità, sulla perdita di 8.000 posti di lavoro, è una valutazione politica.

Le stime sugli effetti delle norme contenute nel decreto legge dignità, di 8.000 posti di lavoro in meno, ''possono apparire addirittura ottimistiche - si legge nei documenti dell'Inps - se si tiene conto che ai lavori in somministrazione vengono estese tutte le restrizioni stabilite dal decreto per i contratti a tempo determinato".

Boeri risponde poi indirettamente alle dichiarazioni del ministro dell'Interno, Matteo Salvini. ''Se nelle sedi opportune mi venisse chiesto di lasciare il mio incarico anticipatamente, perché ritenuto inadeguato a ricoprirlo, ne trarrei immediatamente le conseguenze'', afferma il presidente dell'Inps, ma ''non posso prendere neanche in considerazione richieste di dimissioni online e le minacce da parte di chi dovrebbe presiedere alla mia sicurezza personale''.