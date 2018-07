Iliad, arriva la nuova offerta

(Afp)

Iliad non si ferma. Dopo aver conquistato un milione di utenti raggiungendo il suo primo traguardo, a soli 50 giorni dall'esordio sul mercato italiano, la compagnia tlc francese rilancia con una nuova offerta, aggiungendo 10 GB in più in Italia e 1 GB in più all'estero rispetto all'offerta di lancio, a solo un euro in più e riservando l'offerta a 500.000 utenti.

La nuova offerta di Iliad prevede infatti 40 GB al mese in 45/ 4G+ in Italia, minuti e sms illimitati a 6,99 euro. Senza vincoli, spiega la compagnia in una nota, e con prezzo garantito per sempre. L'offerta a 5,99 euro con 30 GB è disponibile invece per ulteriori 100.000 utenti. Gli utenti avranno quindi la scelta tra le due offerte, fino al raggiungimento delle soglie indicate.

Chi ha sottoscritto la prima offerta, spiega la compagnia, potrà inoltre passare presto alla nuova. "La qualità della nostra proposta soddisfa già moltissimi utenti che ci hanno scelto e che stanno sempre più spesso consigliando tramite passaparola Iliad ad amici e parenti – ha commentato Benedetto Levi, amministratore delegato di Iliad -. Ci muoviamo in continuità con quanto proposto finora, lanciando un'offerta estremamente generosa, e sono certo che anche i prossimi utenti saranno felici di apprezzare la qualità del nostro servizio".

L'offerta è già disponibile e sottoscrivibile online sul sito www.iliad.it e tramite Simbox presso gli iliad Store e Corner diffusi in tutta Italia.