Arriva il 'bonus trasporto pubblico' che consente di detrarre nella dichiarazione dei redditi 2019 le spese sostenute per gli abbonamenti a metropolitana, trasporto pubblico locale, regionale o interregionale. A ricordarlo, in un tweet, è l'Agenzia delle entrate.

Il bonus ha come oggetto sia le spese sostenute direttamente dal contribuente per l'acquisto di un abbonamento del trasporto pubblico, sia le spese fatte per conto dei familiari a carico dal punto di vista fiscale.