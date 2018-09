Terminano positive le piazze finanziarie europee in chiusura di ottava. Mentre Wall Street nel giorno delle delle 'Quattro streghe', ovvero nella giornata in cui contemporaneamente scadono opzioni su indici e titoli e future su indici e titoli, viaggia mista con il Nasdaq sotto la parità (-0,05%), il Dow Jones in rialzo dello 0,33% e lo SP 500 dello 0,18%, le Borse del Vecchio continente chiudono tutte in verde. Londra segna +1,67%, Parigi +0,78%, Francoforte +0,85%, Milano +0,69%. Tra le società a maggiore capitalizzazione, vendite su Bper che cede l’1,92% e Pirelli -1,19%. In rosso anche Azimut (-1%). Volano Cnh Industrial che guadagna il 2,83%, Banca Mediolanum +2,57%, Ubi banca +2,23% e Finecobank +2,06%.