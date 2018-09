Pensione di cittadinanza, a chi spetta

Dovrebbe esserci anche la pensione di cittadinanza nella prima manovra targata M5S-Lega. L'assegno minimo di 780 euro mensili, infatti, sarebbe una delle misure previdenziali allo studio del governo giallo-verde. "Avere una pensione per sopravvivere un intero mese è un principio di civiltà", ha ribadito di recente il vicepremier Di Maio, promettendo che dal 1 gennaio 2019 scatterà l'aumento. Ma in cosa consiste e a chi spetterebbe? Cavallo di battaglia dei pentastellati, la pensione di cittadinanza sarebbe riservata ai pensionati indigenti, in maggioranza donne, che attualmente percepiscono un assegno inferiore a 780 euro mensili, valore che l'Istat considera come soglia di povertà.

Al primo gennaio 2018 - secondo i dati riportati dall'Istituto di previdenza nel suo osservatorio sulle pensioni del marzo scorso - il 62,2% dei pensionati in Italia percepisce un importo inferiore a 750 euro. "Questa percentuale però - sottolinea l'Inps - costituisce solo una misura indicativa della povertà, per il fatto che molti pensionati sono titolari di più prestazioni pensionistiche o comunque di altri redditi". La pensione di cittadinanza, infatti, non sarebbe riconosciuta a tutti coloro che percepiscono una pensione inferiore all'importo minimo prestabilito, ma solo a chi ha un reddito familiare e un patrimonio insufficiente per vivere una vita dignitosa e di conseguenza si trova in una condizione di povertà.

Dunque, per accedere al nuovo strumento pensionistico, come per usufruire di altre prestazioni previdenziali, non verrebbe preso in considerazione solo il reddito del titolare ma si potrebbe tener conto anche di altri fattori come il numero di familiari a carico ed il reddito del coniuge. D'altronde "delle 11.117.947 pensioni con importo inferiore a 750 euro" erogate in Italia al primo gennaio 2018, evidenzia ancora l'Inps, "solo il 44,3% (4.930.423) beneficia di prestazioni legate a requisiti reddituali bassi, come integrazione al minimo, maggiorazioni sociali, pensioni e assegni sociali e pensioni di invalidità civile". Ciò vuol dire, in pratica, che i destinatari della nuova misura previdenziale dovrebbero aggirarsi intorno ai 4 milioni e mezzo di persone.