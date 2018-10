Acea vince il premio Social Procurement 'Compraverde 2018'

(Fotolia)

Ad Acea va il premio Social Procurement, assegnato durante la XII edizione del Forum Compraverde-Buy Green, gli Stati generali degli Acquisti Verdi tra operatori pubblici e privati nel mondo della green economy. Promosso dalla Fondazione Ecosistemi, in partnership con il ministero dell’Ambiente, Unioncamere e Legambiente, l’appuntamento in corso presso il Salone delle Fontane all’Eur rappresenta uno dei più importanti appuntamenti internazionali dedicati a politiche e progetti di Green Procurement.

A conferma del proprio impegno verso i temi della sostenibilità, la multiutility romana ha conseguito il riconoscimento grazie alla particolare attenzione con cui, nella stesura delle gare d’appalto, ha dato priorità a criteri ambientali e sociali nell’ambito delle sue attività di procurement. La best practice grazie alla quale Acea è stata premiata riguarda in particolare il bando europeo per l’affidamento di un accordo quadro finalizzato alla fornitura degli indumenti da lavoro utilizzati nelle diverse società operative dell’ambito idrico ed elettrico del Gruppo. La gara è stata progettata osservando, in tutte le sue fasi, i principi dell’etica sostenibile.

Questi temi, inoltre, saranno l’argomento del tavolo di lavoro previsto domani e promosso proprio da Acea all’interno del calendario del Forum, dal titolo “Gli acquisti verdi nelle public utilities”. All’incontro aderiranno le principali aziende italiane del settore dell’energia, dell’acqua e dell’ambiente.