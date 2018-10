Rifiuti, a Napoli gli 'Stati generali del Sud'

Raccolta differenziata e riciclo di carta e cartone in Campania: un modello di economia circolare a quali condizioni e con quali prospettive? Questo il tema intorno al quale si dibatterà, sabato 20 ottobre alle 9, agli Stati Generali del Sud, l’appuntamento organizzato da Comieco (Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo di Imballaggi a base cellulosica) e dalla Regione Campania a Napoli presso la Camera di Commercio.

Il Sud Italia gioca un ruolo chiave nel raggiungimento degli obbiettivi di riciclo fissati dall’Unione Europea, come avrà modo di sottolineare Edo Ronchi, presidente Fondazione Sviluppo Sostenibile, e la Campania è una delle Regioni potenzialmente protagoniste del cambiamento, come dimostrerà Carlo Montalbetti, direttore generale di Comieco, presentando i dati del XXIII Rapporto Annuale sulla raccolta differenziata di carta e cartone. Il modello campano nello sviluppo della raccolta differenziata degli imballaggi sarà il fulcro dell’intervento di Walter Facciotto, direttore generale Conai.

A seguire, la tavola rotonda 'Buone pratiche e modelli virtuosi di gestione dei rifiuti in Campania' moderata da Michele Buonomo, segreteria generale di Legambiente, analizzerà i punti di contatto esistenti e potenziali tra territorio, amministrazione pubblica e imprese per lo sviluppo di un modello di riferimento in ambito di economia circolare.

Alla discussione interverranno Giuseppe Cuomo, presidente Comuni Ecocampioni della Campania, Fulvio de Iuliis di 100% Campania, Antonio Diana, presidente Holding Società Recupero Imballaggi (Sri srl), Gino Mazza, direttore tecnico Asia Benevento, Francesco Iacotucci, amministratore unico Asia Napoli spa e Francesco Morra, sindaco di Pellezzano. Economia circolare e filiera cartaria in Campania saranno infine i temi su cui si confronteranno il vicepresidente della Regione Fulvio Bonavitacola e il presidente di Comieco Amelio Cecchini.