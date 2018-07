La Streetball Week di Verona sul campo in gomma riciclata

Due giorni di sfide tre contro tre per gli amanti della pallacanestro: a Porta Catena a Verona torna la Streetball Week su un campo speciale realizzato con circa 5.000 kg di gomma riciclata dai Pneumatici Fuori Uso (Pfu). Grazie ad Ecopneus, la società senza scopo di lucro per la gestione degli Pfu in Italia, il campo Tyrefield per il basket è stato realizzato lo scorso anno stendendo dei rotoli prefabbricati in gomma riciclata per formare un'unica superficie su cui è stata poi applicata un'apposita finitura con tracciate le linee da gioco.

Una superficie unica nel suo genere realizzata grazie anche alla collaborazione dell’ex capitano della Nazionale e ora Consigliere Federale Giacomo “Gek” Galanda, che ha testato personalmente diversi manti da gioco in gomma riciclata, indicando poi le caratteristiche ottimali con cui è stato realizzato quello di Verona. Il campo ricrea infatti una sensazione di ritorno dell’energia al caricamento del salto del tutto simile a quella che offre il parquet, garantendo anche l’assorbimento degli urti ma senza essere eccessivamente “elastico”, aspetto che inciderebbe sull’affaticamento dell’atleta pregiudicandone le prestazioni.

Le sfide tre contro tre della Streetball Week di Verona arrivano a meno di un mese dai Mondiali di Manila della Nazionale femminile italiana di basket 3x3, che ora sogna l’oro Olimpico a Tokyo 2020. La disciplina, nata alla fine degli anni ’80 nelle strade degli Stati Uniti e da anni sotto osservazione dalla Fiba (la Federazione Internazionale di basket), debutterà infatti alle prossime olimpiadi nipponiche.