Europei, doppio trionfo per Arianna Fontana

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Settimo titolo continentale per Arianna Fontana, la portabandiera azzurra ai prossimi Giochi olimpici invernali, ha chiuso seconda la finale dei 3000 metri ai campionati europei di short track di Dresda conquistando la prima piazza nella classifica Overall, l'argento è invece andato a un'altra italiana, Martina Valcepina (settima nei 3000m ndr) ieri vincitrice di due ori nei 500 e nei 1500 metri, terza la russa Sofia Prosvirnova vincitrice nei 3000m davanti alla Fontana.

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha festeggiato su twitter i successi degli atleti azzurri in questa domenica di gare che fanno ben sperare in vista dei prossimi Giochi olimpici invernali di PyeongChang. "Straordinaria Arianna Fontana agli Europei di Short Track. La portabandiera degli azzurri nella cerimonia d'apertura dell'Olimpiade di PyeongChang ha vinto l'oro nei 1.000 metri e conquistato il titolo continentale 'Overall'. Seconda, splendida, Martina Valpecina. Brave", ha sottolineato il numero uno dello sport italiano che sulla tripletta azzurra nello sci alpino aggiunge: "Goggia, Brignone, Fanchini. Tripletta da sogno". Ma le note positive arrivano anche dagli uomini con l'affermazione a Dresda di Pellegrino-Noeckler per lo sci di fondo. "Federico Pellegrino, dopo la splendida vittoria nell'individuale di ieri, oggi ha fatto il bis, in coppia con Dietmaer Noeckler, nella Team Sprint! Grande Italia sulla pista di Dresda", conclude Malagò.