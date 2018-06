Scontri a Liverpool, Roma punita

(FOTOGRAMMA)

La Commissione disciplinare della Uefa ha deciso di sanzionare la Roma con una multa di 50.000 euro e il divieto di vendita dei biglietti ai propri sostenitori per le prossime due partite delle competizioni Uefa che il club giallorosso giocherà in trasferta.

Per la seconda partita in cui il club italiano giocherà fuori casa, il divieto di vendita dei biglietti è stato differito in un periodo di prova di due anni. La decisione dell'Uefa è arrivata dopo i disordini da parte di alcuni tifosi della Roma avvenuti a Liverpool prima della semifinale di andata di Champions League.