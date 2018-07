"Real Madrid all'assalto di Icardi"

(Fotogramma/Ipa)

Il Real Madrid va all'assalto di Icardi. Lo scrive oggi in prima pagina il quotidiano spagnolo Marca, secondo cui il club di Florentino Perez ha aggiunto l'attaccante dell'Inter nella lista dei possibili acquisti per rimpiazzare Cristiano Ronaldo.

Sempre secondo Marca, l'attaccante argentino era già finito nei radar del Real Madrid durante l'ultimo mercato invernale, ma la trattativa non è mai entrata nel vivo per la riluttanza di Perez alle follie di gennaio. Ora la dirigenza dei blancos sembra fare sul serio per un giocatore che considera "un goleador puro".

Resta però da convincere l'Inter: la clausola rescissoria di Icardi da 110 milioni di euro è scaduta pochi giorni fa, ma il club nerazzurro è intenzionato a blindare il suo capitano con un nuovo contratto.