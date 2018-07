Pirlo sbarca su Sky

(Fotogramma/Ipa)

Andrea Pirlo entra nella squadra di Sky. Dopo l'emozionante addio al calcio a San Siro, il campione del mondo del 2006 andrà ad arricchire la rosa dei talent che l'emittente satellitare schiererà nella stagione calcistica ormai alle porte. L'annuncio è arrivato oggi durante la conferenza di presentazione della nuova stagione di Sky presso Villa Necchi Campiglio a Milano. Nella sua nuova veste di commentatore, Pirlo sarà ai microfoni in occasione delle partite di Champions League di cui Sky ha acquisito i diritti in esclusiva per il prossimo triennio.

"Volevo provare la sensazione di stare dall'altra parte della barricata", ha commentato l'ex azzurro campione del mondo 2006. "Certo - dice durante la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti sportivi di Sky - è un ruolo più difficile perché devi commentare, non puoi giocare e sarà tutta un'altra cosa". In ogni caso l'ex centrocampista del Milan si dice pronto per affrontare una nuova sfida: "Ho finito il corso da allenatore e - assicura - sono pronto".

Ogni sera si alternerà in studio un super campione, vincitore della Champions: con Pirlo ci saranno anche Alessandro Del Piero ed Esteban Cambiasso. Tra le novità di Sky per quanto riguarda il racconto della Champions vi è anche Ilaria D'Amico, che dopo quindici anni alla guida di 'Sky Calcio Show' passa al comando del nuovo studio dedicato. Avrà al suo fianco Alessandro Costacurta, che tornerà a raccontare il grande calcio appena conclusa la sua esperienza da vice commissario della Figc.