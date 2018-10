Riparte la caccia alla Juve

(AFP)

La Juventus suonerà la nona sinfonia? Record a parte - e, al momento, il filotto di vittorie a inizio campionato appartiene alla Roma di Rudi Garcia con 10 consecutive nella stagione 2013-2014 - toccherà al Genoa di Krzysztof Piatek provare a fermare la Vecchia Signora.



Del resto l'attaccante polacco è andato in gol ad ogni giornata (a partire dalla seconda, dopo il rinvio della partita di apertura campionato tra Milan e Genoa); e anche per lui c'è un record nel mirino: quello di Gabriel Omar Batistuta che ha bucato la rete per le prime 11 partite della stagione 1994/1995.



INTER-MILAN - Ma è Roma-Spal ad aprire alle 15 la nona giornata di una Serie A che riparte dopo la sosta per le partite della Nazionale in Nations League. A completare gli anticipi Udinese-Napoli (ore 20:30), con l'11 di Ancelotti che cercherà di riportarsi a ridosso di CR7 e compagni che ora guidano la classifica con 24 punti, mentre i partenopei sono a 18, seguiti da Inter e Lazio (rispettivamente 16 e 15 punti) e poi Roma e Samp con 14. Big match di giornata è il derby della Madonnina di domenica sera.