Da Sharon Stone a Benigni, tutti presenti per salutare Bertolucci

C’erano un po’ tutti al Teatro Argentina di Roma per l’ultimo omaggio al regista morto lo scorso 26 novembre voluto dalla moglie Clare. Da Ennio Morricone a Wim Wenders, da Walter Veltroni a Stefania Sandrelli, da Richard Gere a Valeria Golino, artisti e intellettuali commossi hanno raccontato il regista, l’uomo, l’amico che “si è portato via il Novecento” come ha detto lo scrittore Nicolo' Ammaniti