Bioeconomia: Deandreis, settore in crescita che nel Sud pesa tra 18 e 22%

La bioeconomia è un settore in forte crescita che nel sud pesa tra il 18 e il 22%. Lo ha sottolineato Massimo Deandreis, direttore Srm, in occasione della presentazione a Bari del quinto rapporto sulla Bioeconomia, realizzato dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa San Paolo in collaborazione con Assobiotec. Si tratta di un comparto economico e produttivo compatibile con l’ambiente e ad alto impatto tecnologico, al quale è collegato un significativo indotto. Puglia e Sicilia –ha aggiunto- fanno quasi la metà del risultato complessivo del Sud. E la Puglia è una regione leader che eccelle nelle energie rinnovabili.