Le vittime sono un uomo di 93 anni e la moglie di 91. L'esplosione, probabilmente dovuta a una bombola di gas, ha causato uno sventramento ma la casa non è crollata

Sono morti i due anziani di Adelfia, in provincia di Bari, nella cui abitazione si è verificata una esplosione intorno alle 13 di oggi sabato 31 gennaio. Lo ha confermato poco fa ai giornalisti l'assessore ai Servizi sociali del Comune Biagio Cistulli vicino alla casa. "I corpi sono stati individuati ma non ancora estratti dall'edificio", ha detto l'assessore.

Si tratta di due anziani: Rocco Lotito, 93 anni, e Antonia Costantini, 91. E' probabile che la deflagrazione sia avvenuta durante un tentativo di sostituzione di una bombola di gas. L'esplosione ha causato uno sventramento ma la casa non è crollata. Sono in corso verifiche statiche.

La Protezione civile della Regione Puglia, tramite i suoi volontari, "sta prestando assistenza ai residenti di via Oberdan. L’assessore regionale alla Gestione delle emergenze, Debora Ciliento, sta seguendo l’evolversi della situazione.

Il sindaco di Adelfia, Giuseppe Cosola, proclamerà il lutto cittadino in occasione dei funerali. "A nome mio e di tutta l’Amministrazione Comunale - spiega sulla sua pagina facebook - desidero esprimere il più profondo senso di cordoglio e vicinanza alle famiglie dei nostri due concittadini, tragicamente scomparsi. In questo momento di immenso dolore, la nostra comunità si stringe attorno ai loro cari in un abbraccio solidale". Oggi il primo cittadino si trovava momentaneamente fuori Adelfia al momento della tragedia.