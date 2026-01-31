circle x black
Cacciatori uccisi nel bosco, oggi l'autopsia sui tre cadaveri

Diverse le ipotesi degli inquirenti. L'indagine è concentrata soprattutto sui segnali dei cellulari che all'ora dei delitti si trovavano agganciati alla cella telefonica che copre la zona

Il ritrovamento dei corpi dei tre cacciatori a Montagnareale, Messina - Fotogramma Ipa
31 gennaio 2026 | 07.24
Redazione Adnkronos
Sarà eseguita questa mattina all'ospedale Papardo di Messina l'autopsia sui corpi dei tre cacciatori trovati senza vita nei boschi di Montagnareale, a Messina. Le vittime sono Antonio Gatani, 82 anni di Patti, e i fratelli Davis e Giuseppe Pino, di 26 e 44 anni, entrambi originari di San Pier Niceto, colpiti con colpi di arma da fuoco mentre andavano a caccia. Sui cadaveri oggi saranno fatte delle tac, prima che i medici procedano al prelievo di tessuti e di sangue.

L'indagine della Procura di Patti è concentrata soprattutto sui segnali dei cellulari che all'ora dei delitti si trovavano agganciati alla cella telefonica che copre la zona. Sono diverse le ipotesi al vaglio degli inquirenti. "Prima di sbilanciarci su autore e movente degli omicidi aspettiamo i primi esiti autopsia e degli esami balistici, anche se già ci siamo fatti un'idea. Oggi ci sarà il conferimento incarico al medico legale Giovanni Andò.e al professore Alessio Asmundo. Fondamentale sarà la partecipazione del Ris di Messina, impegnati in questi giorni nei rilievi scientifici per ricostruire l'esatta dinamica del drammatico episodio. A seguire ci saranno gli esami balistici", ha spiegato il Procuratore capo di patti Angelo Vittorio Cavallo che coordina l'indagine.

 

