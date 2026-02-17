circle x black
Cerca nel sito
 

Eclissi solare parziale oggi 17 febbraio, dove si vede e a che ora

Sarà visibile per circa tre ore in una parte remota del nostro pianeta

Eclissi solare parziale - (Ipa)
Eclissi solare parziale - (Ipa)
17 febbraio 2026 | 07.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Eclissi solare parziale oggi, martedì 17 febbraio 2026, con la Luna che si interporrà parzialmente. La durata dell'evento dipenderà dalla località geografica in cui la si osserva. E in questo casa sarà visibile in luogo remoto del nostro pianeta.

CTA

Classificata a livello globale come un'eclissi solare anulare, caratterizzata dalla formazione di un 'anello di fuoco', non sarà visibile ovunque e nello stesso modo.

Un'eclissi solare si manifesta quando la Luna transita tra la Terra e il Sole, intercettando una frazione o la totalità della luce solare. Nel contesto di un'eclissi solare parziale, la Luna occulta soltanto una porzione del Sole, conferendo al disco solare l'apparenza di un 'morso'. È fondamentale sottolineare che il Sole non viene mai completamente oscurato durante un'eclissi parziale.

Quando inizia e dove si vede questa eclissi

In questo caso l'eclissi inizierà poco dopo le 13 e finirà poco dopo le 16 e sarà visibile al suo massimo in Antartide. Si vedrà anche nell'Africa meridionale, Madagascar incluso, e nell'estrema punta meridionale del Sud America, tra Cile e Argentina.

Come sempre, gli esperti ricordano che non bisogna mai guardare il Sole senza una adeguata protezione, anche durante un'eclissi parziale. Si devono impiegare esclusivamente occhiali certificati per eclissi solari o metodi di osservazione indiretta sicuri, quali un proiettore a foro stenopeico. Gli occhiali da sole convenzionali non offrono una protezione oculare sufficiente.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Eclissi solare parziale oggi Eclissi solare parziale oggi italia Eclissi solare 17 febbraio Eclissi solare parziale oggi 17 febbraio
Vedi anche
News to go
Referendum, Carta europea disabilità è un documento valido
News to go
Bonus moto e motorini al via, come funziona
Un 'Oscar' in Ucraina per Sean Penn: "Fatto con resti di un vagone colpito dai russi" - Video
Auto si ribalta nel torrente, carabinieri salvano due persone intrappolate - Video
News to go
Pubblica amministrazione, stretta smart working: l'allarme del sindacato
News to go
Caro benzina e gasolio, torna la corsa al pieno a Livigno
News to go
Petrolio alle stelle per guerra in Iran, prezzi Italia ancora in aumento
News to go
Maltempo, Calabria colpita da piogge torrenziali
News to go
Pasqua, arriva la stangata: rincari dal 6 al 10% sulle uova di cioccolata
News to go
La Lega rilancia la battaglia contro il velo islamico, presentato ddl
News to go
Menarini chiude il 2025 con fatturato a 4,89 miliardi di euro: +6,2%
News to go
Farmindustria: "Le donne sono il 45% degli addetti﻿"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza