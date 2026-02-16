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Funzionario Mimit aggredito a Termini: altri due arrestati

Gli agenti della Squadra mobile di Roma hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due tunisini di 19 anni

Funzionario Mimit aggredito a Termini: altri due arrestati
16 febbraio 2026 | 12.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Altre due persone sono state arrestate dalla polizia per l’aggressione avvenuta la sera del 10 gennaio scorso nei pressi della stazione Termini di Roma ai danni di un 57enne, funzionario del Mimit. Sabato scorso gli agenti della Squadra mobile di Roma hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due tunisini di 19 anni. Uno è stato rintracciato a Perugia in collaborazione con gli agenti della Squadra Mobile locale mentre all'altro è stata notificata la misura in carcere a Regina Coeli dove era detenuto per un altro reato. L'accusa nei loro confronti è di tentato omicidio.

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aggressione tentato omicidio aggressione termini termini aggressione
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