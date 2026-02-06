circle x black
Milano Cortina, nuovi attacchi da hacker filorussi

Da Fondazione a Leonardo diversi obiettivi nel mirino

06 febbraio 2026 | 12.02
Redazione Adnkronos
A quanto si apprende anche oggi si registrano attacchi Ddos da parte degli hacker filorussi in occasione dell’apertura delle Olimpiadi Milano Cortina. Nel mirino, tra gli altri, ci sarebbero anche la Fondazione Milano Cortina, Leonardo ed Esselunga.

Il sito web del Comitato Olimpico Austriaco (Öoc) è rimasto offline per circa un'ora stamattina, ha dichiarato un portavoce all'agenzia di stampa austriaca. Ha affermato di aver rilevato l'incidente rapidamente e di aver preso provvedimenti. Anche due siti web della Confederazione Sportiva Olimpica Tedesca (Dosb) sono rimasti offline per un po'. Il Dosb non ha specificato le cause della situazione.

Già nei giorni scorsi il ministro degli Esteri Antonio Tajani aveva rivelato che hacker russi si erano resi protagonisti di attacchi. "Abbiamo anticipato un attacco hacker a una serie di sedi del ministero degli Esteri, a cominciare da Washington, e anche ad alcuni siti di Milano Cortina, con gli alberghi di Cortina", aveva detto ai giornalisti a Washington. "Questo - aveva rivendicato - grazie anche al lavoro che ha fatto la nostra direzione generale della sicurezza nuova con la riforma del ministero degli Esteri. Abbiamo anticipato un attacco perché si stava preparando questa azione, quindi anche la sicurezza cibernetica diventa fondamentale. Sono molto soddisfatto di questo". La matrice? "Sono hacker russi", la risposta del ministro.

Il coinvolgimento in attacchi hacker contro i siti delle Olimpiadi di Milano Cortina e a sedi istituzionali è stato però negato ieri dalla Russia. "Se tali dichiarazioni vengono fatte senza prove, si chiamano calunnie", ha dichiarato la portavoce del ministero degli Affari esteri di Mosca, Maria Zakharova, all'agenzia statale russa Ria Novosti respingendo al mittente le accuse.

La Russia e le Olimpiadi

Anche i Giochi estivi di Parigi 2024 erano stati presi di mira. La Russia non aveva una squadra ufficiale a Parigi e non ce l'ha nemmeno ai Giochi Invernali di Milano-Cortina ma può inviare atleti neutrali solo dopo un rigoroso processo di selezione e non può partecipare alla parata delle nazioni durante la cerimonia di apertura.

